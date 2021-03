Topmakelaar: "Logisch dat Pogacar een van de bestbetaalde renners wordt"

Met een nieuw contract voor 5 jaar bij UAE Team Emirates hoeft Tourwinnaar Tadej Pogacar zich even geen zorgen meer te maken over zijn toekomst. Topmakelaar Dries Smets valt net niet van zijn stoel: "Dit is redelijk uniek."

Met Julian Alaphilippe, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Michael Matthews heeft Dries Smets heel wat kleppers in zijn portefeuille zitten. Maar ook de topmakelaar schrikt van een contractverlenging voor 5 jaar in het wielrennen. "Een normaal contract in het wielrennen heeft een gemiddelde duur van 2 jaar, soms 3 jaar. Matthew Goss en Jürgen Van den Broeck hebben ooit wel voor 4 jaar bijgetekend, maar 5 jaar is redelijk uniek", zegt Smets. Ook Mathieu van der Poel tekende in 2018 een gelijkaardige verbintenis. "Team UAE heeft een langetermijncontract met de eigenaars, de Emiraten zelf, en kan zich zo'n contract permitteren", verklaart Smets. "De andere ploegen hebben door hun sponsorcontracten geen lange zekerheid over hun bestaan en kunnen dus ook de renners niet zo'n verbintenis aanbieden." "Team UAE is de laatste jaren ook serieus gegroeid. Ze zijn gestaag aan het bouwen en hebben nu ook de Tour gewonnen. Ze willen op dat elan doorgaan en versterken de ploeg nu stelselmatig."

Of Pogacar nu het beste contract in het peloton heeft, durft Dries Smets niet te zeggen. "Er spelen verschillende elementen: de randvoorwaarden, de duurtijd en ook de bonussen", aldus de topmakelaar. "De meeste renners krijgen wel een bonus bij overwinningen. Pogacar zal bijvoorbeeld geen bonus krijgen voor ritwinst in een kleine meerdaagse, maar wel voor zeges in de grote rondes." "Ik ga niet speculeren over de bedragen in het contract van Pogacar. Maar het is logisch dat de 22-jarige Tourwinnaar een van de bestbetaalde renners uit het peloton is."

"Een contract afkopen kan eigenlijk niet in het wielrennen"

Volgens Dries Smets kan de contractverlenging van Pogacar ook wat "rust" op de markt brengen. "Elk jaar wordt er in het wielrennen gekeken welke renners beschikbaar zijn", verklaart hij. "In tegenstelling tot het voetbal zijn alleen renners beschikbaar die einde contract zijn." "Een contract afkopen kan eigenlijk niet in het wielrennen. Alleen als beide partijen in onderling overleg uit elkaar gaan - zoals bij Marc Hirschi - is dat mogelijk." "Dus zonder wrijvingen ligt Pogacar voor de volgende 5 jaar vast. Voor ploegen die een kopman zoeken voor het grote rondewerk, is de Sloveen dus geen optie. Dat zal de markt beïnvloeden."