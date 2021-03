Club Brugge kan weer rekenen op Clement, Lang, Vanaken, Denswil en Mitrovic

Club Brugge verteert de corona-uitbraak in de spelersgroep maar langzaam. Stefano Denswil en Matej Mitrovic, die als eersten in isolatie gingen, blijken niet langer besmettelijk.

Ook Noa Lang en Hans Vanaken zijn vroeger dan verwacht terug op training. Het is afwachten of ze ook speelklaar raken voor de kraker in de Beker tegen Standard donderdag.

Voor Mats Rits, Charles De Ketelaere en Ethan Horvath zal het bekerduel te vroeg komen. Zij herstellen nog van hun coronabesmetting. Ook aanvaller Bas Dost kan niet spelen door een hamstringblessure.

Coach Philippe Clement en zijn technische staf kunnen wel weer de trainingen van blauw-zwart leiden. Gelegenheidscoach Rik De Mil en Tim Smolders kunnen zich nu dus weer focussen op de beloften.

De officiële tests van de Pro League staan vandaag pas op het programma, Club Brugge liet gisteren voor de zekerheid zelf tests afnemen.



Uitstel van de bekerwedstrijd is alvast niet mogelijk voor Club Brugge. De confrontatie met AA Gent werd afgelopen weekend wel nog uitgesteld door de kalendermanager, omdat de competitieleider meer dan 7 besmettingen had in de spelerskern.