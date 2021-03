Uw gids voor GP Samyn, straks live op Sporza: 20 kasseistroken en Van der Poel

Zo was het vorig jaar: Hugo Hofstetter sprint naar de zege

Coronamaatregelen:

Het parcours:

Doordat wielerfans de wedstrijd thuis voor de buis moeten bekijken, heeft de wedstrijdorganisatie het parcours van de GP Samyn niet vrijgegeven.

We kunnen wel meegeven dat de renners rond half één van start gaan voor een tocht van 205,4 kilometer. Er staan liefst 20 kasseistroken op het menu, die vooral in de finale opdoemen. De aankomst in Dour is licht hellend.