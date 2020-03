Hofstetter is dolgelukkig na verrassende sprintzege in GP Samyn

Die was voor een andere zuiderbuur. Hugo Hofstetter kwam kras uit het wiel van Aimé De Gendt en reed dolgelukkig over de streep. De Gendt werd tweede voor de 22-jarige Nederlander David Dekker, zoon van voormalig profrenner Erik Dekker.

Deceuninck-Quick Step nam de regie in handen met een Tim Declercq die andermaal berewerk verrichtte. In de finale cijferde hij zich weg voor titelverdediger Florian Sénéchal. Op de allerlaatste kasseistrook trok de Fransman een kopgroep van 12 renners op een lint, maar een tweede zege zat er niet in.

In de GP Samyn kreeg het publiek de ene versnelling na de andere te zien, maar geen enkele aanval maakte het verschil in de opener van het Waalse wielerseizoen.

VIDEO: Bekijk de sprint in Dour

Hofstetter: "En dat op de verjaardag van mijn vriendin"

Hugo Hofstetter was door het dolle heen na zijn 2e zege in zijn carrière, twee jaar na winst in de Ronde van de Ain. "Het is top om zo vroeg in het seizoen voor mijn nieuwe ploeg te winnen. En dan nog eens op de verjaardag van mijn vriendin", lachte de 26-jarige Fransman.

"Winnen is zo moeilijk. Ik ben geen veelwinnaar, daarom doet me dit extra veel deugd, want ik doe er veel voor."

Zondag finishte Hofstetter als 6e. "In Kuurne was ik al goed", vertelt hij. "Ik beschik momenteel over goede benen en had me wat gespaard voor de sprint. Die verliep perfect voor mij."