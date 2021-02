Exit van Club Brugge en Antwerp kan België zuur opbreken in Europa

Vrijdag zit er bij de loting voor de Europa League geen enkele Belgische ploeg in de bokaal en dat kan ons land over enkele jaren zuur opbreken. Het eerste probleem stelt zich mogelijk al voor de start van het seizoen 2022-2023.

Voor de verdeling van de Europese tickets wordt dan de UEFA-landenranking van 2021 gebruikt en daarin zijn we van plaats 8 naar plaats 9 gezakt, omdat de Belgische clubs dit seizoen slechts een coëfficiënt van 6.000 behaalden.

Oostenrijk, dat ook geen club meer in Europa heeft, hijgt al in onze nek, maar het is vooral belangrijk dat België zijn plaats in de top 10 veiligstelt. Dan blijft de kampioen rechtstreeks geplaats voor de groepsfase van de Champions League.

Dat geldt minstens tot 2024, het jaar waarin er grote veranderingen op til zijn in het kampioenenbal. Als België naar plaats 10 zakt, zal de vicekampioen wel een CL-voorronde meer moeten afhaspelen.