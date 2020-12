De Europese coëfficiënt na de groepsfase: moet ons land zich zorgen maken?

De coëfficiëntenranking

Ons land begon aan dit seizoen met 5 vertegenwoordigers op het Europese toneel.

Charleroi strandde in de voorrondes, AA Gent en Standard hebben de groepsfase van de Europa League niet overleefd, Club Brugge en Antwerp blijven aan boord in de 1/16e finales van de Europa League.

Wat de coëfficiëntenranking betreft, zijn het niet meteen vruchtbare maanden geweest.

Elk land krijgt van de Europese voetbalbond UEFA een plaats op die ranglijst en die notering bepaalt de verdeelsleutel van de Europese tickets. Hoe hoger je plaats op de ranking, hoe meer teams je kan afvaardigen en hoe aantrekkelijker de startbewijzen zijn.

De ranglijst wordt bepaald door de optelsom van de laatste vijf seizoenen in Europa. In dit geval is het seizoen 2016/2017 dus het eerste seizoen dat in rekening genomen wordt.

De meest recente ranking, na het afsluiten van de groepsfase van gisterenavond, spijkert ons land vast op de 9e plaats.