Al lachend zegt Guardiola de waarheid: "Ons succes? We hebben veel geld"

Het gezegde is: de waarheid komt uit een kindermond, maar gisteren kwam de waarheid uit de mond van Pep Guardiola. De manager van Manchester City verklaarde de 19 zeges op een rij van City door te verwijzen naar zijn kwalitatieve kern én naar de financiële slagkracht van de club.

Het opmerkelijkste moment van een verder doorsnee persconferentie met Pep Guardiola na de 0-2-zege tegen Mönchengladbach kwam er op het einde. Een journalist vroeg de Spanjaard naar de belangrijkste reden voor de knappe 19 zeges op rij. "Als je er 1 moet noemen?" "We hebben veel geld om veel ongelooflijk goede spelers te kopen", antwoordde Guardiola", zonder verpinken. Daarmee maaide hij het gras weg voor de voeten van zijn criticasters. De journalist in kwestie leek het zo niet bedoeld te hebben, kwam eerst niet verder dan een lachje, maar vroeg toen. "Echt?". Guardiola moest zelf even lachen en ging toen verder. "Zonder de kwaliteit van onze goede spelers kunnen we niet winnen. Dat is de waarheid. Mijn spelers zijn fantastisch en hebben een ongelooflijke relatie met elkaar."

Ongelooflijke weelde bij City

Dat Manchester City over ongelooflijk veel kwaliteit beschikt, bewijst een simpele blik op de bank gisteren. Het moet beangstigend zijn voor een tegenstander dat City bij een 0-2-voorsprong nog Riyad Mahrez (Speler van het Jaar in de Premier League in 2016), Ferran Torres (Spaans toptalent) en Sergio Agüero (Premier League-topschutter in 2015) kon inbrengen. Kevin De Bruyne (Speler van het Jaar in 2020) en Fernandinho moesten zelfs niet van de bank komen. Vergelijk het gerust eens met de bank van Bayern, Real of Barcelona de afgelopen twee weken in de Champions League.

Grootste negatieve transferbalans in Europa

Pep Guardiola vertelde natuurlijk geen geheim dat zijn club over veel geld beschikt om die weelderige kern samen te stellen. Volgens een onderzoek van CIES Football Oberservatory gaf de club sinds de zomer van 2016 (bijna 5 jaar geleden) 1 miljard euro uit aan spelers. Alleen Barcelona gaf in diezelfde periode nog meer uit (1,171 miljard euro), maar de Catalenen verkochten ook voor 700 miljoen aan spelers. City verkocht "slechts" voor 375 miljoen euro, wat voor een negatief cijfer op de transferbalans zorgt van 631 miljoen. Geen enkele club staat meer in het rood. Ook niet PSG of Manchester United.

Top vijf van clubs met negatieve transferbalans

Manchester City: 1,006 - 375 = -631 miljoen

Manchester United: 832 - 246 = -586

Barcelona: 1,171 - 700 = -471 PSG: 854 - 399 = -455

Inter 664 - 278 = -386



*club: transferuitgaven - inkomsten = transferbalans