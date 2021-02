City boekt ook zonder De Bruyne makkelijke zege tegen Mönchengladbach

Fase per fase

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+2' tweede helft, minuut 92. Laatste fluitsignaal. Manchester City heeft zege nummer 19 op een rij beet. Mönchengladbach (debutant in de 1/8e finales) was een maatje of twee te klein. . Laatste fluitsignaal Manchester City heeft zege nummer 19 op een rij beet. Mönchengladbach (debutant in de 1/8e finales) was een maatje of twee te klein.

90+1' tweede helft, minuut 91. Nog drie minuten extra. Er komen drie minuten extra tijd bij. Niets doet vermoeden dat er nog iets gaat veranderen aan de stand. . Nog drie minuten extra Er komen drie minuten extra tijd bij. Niets doet vermoeden dat er nog iets gaat veranderen aan de stand.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Hannes Wolf erin, Jonas Hofmann eruit wissel Jonas Hofmann Hannes Wolf

84' tweede helft, minuut 84. Mönchengladbach wil een penalty. Hofmann heeft opeens wat ruimte. Alleen Cancelo staat nog tussen hem en de goal. Hofmann probeert hem voorbij te gaan in het strafschopgebied, maar wat Cancelo doet is te weinig voor een penalty. Hofmann heeft zich wel pijn gedaan. . Mönchengladbach wil een penalty Hofmann heeft opeens wat ruimte. Alleen Cancelo staat nog tussen hem en de goal. Hofmann probeert hem voorbij te gaan in het strafschopgebied, maar wat Cancelo doet is te weinig voor een penalty. Hofmann heeft zich wel pijn gedaan.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Manchester City, Sergio Agüero erin, Gabriel Jesus eruit wissel Gabriel Jesus Sergio Agüero

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Manchester City, Ferrán Torres erin, Phil Foden eruit wissel Phil Foden Ferrán Torres

80' tweede helft, minuut 80. Nog even de weelde van de City-bank gedemonstreerd. Guardiola wissel nog twee keer, maar De Bruyne mag nog altijd niet opdraven. Er zijn wel speelminuten voor Agüero en Torres. Een goed begonnen Foden en vrij onzichtbare Jesus (behalve bij een makkelijke goal) mogen gaan rusten. . Nog even de weelde van de City-bank gedemonstreerd Guardiola wissel nog twee keer, maar De Bruyne mag nog altijd niet opdraven. Er zijn wel speelminuten voor Agüero en Torres. Een goed begonnen Foden en vrij onzichtbare Jesus (behalve bij een makkelijke goal) mogen gaan rusten.

79' tweede helft, minuut 79. Ik vind dat Mönchengladbach wel te weinig probeert om een goal te maken. Wesley Sonck op Proximus TV. Ik vind dat Mönchengladbach wel te weinig probeert om een goal te maken. Wesley Sonck op Proximus TV

78' tweede helft, minuut 78. Een zeldzaam momentje van opschudding. Gündogan legt af voor Foden, maar zijn schot uit een scherpe hoek gaat over. Het spel is verwaterd. . Een zeldzaam momentje van opschudding. Gündogan legt af voor Foden, maar zijn schot uit een scherpe hoek gaat over. Het spel is verwaterd.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Breel Embolo erin, Lars Stindl eruit wissel Lars Stindl Breel Embolo

74' tweede helft, minuut 74. Ondertussen kijken we naar een andere soort wedstrijd. Gladbach mag nu wat meer in het spel komen van City, maar kansen levert dat niet op voor de thuisploeg. Hofmann demonstreert dat Gladbach een maatje te klein is voor City. Hij wacht iets te lang en wordt dan makkelijk gestopt. . Ondertussen kijken we naar een andere soort wedstrijd. Gladbach mag nu wat meer in het spel komen van City, maar kansen levert dat niet op voor de thuisploeg. Hofmann demonstreert dat Gladbach een maatje te klein is voor City. Hij wacht iets te lang en wordt dan makkelijk gestopt.

69' tweede helft, minuut 69. Sterling mag gaan rusten. Sterling had niet echt zijn avondje, maar dat is geen groot probleem voor City. Guardiola haalt Mahrez van de bank. Gaan we De Bruyne nog zien? . Sterling mag gaan rusten Sterling had niet echt zijn avondje, maar dat is geen groot probleem voor City. Guardiola haalt Mahrez van de bank. Gaan we De Bruyne nog zien?

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Manchester City, Riyad Mahrez erin, Raheem Sterling eruit wissel Raheem Sterling Riyad Mahrez

65' tweede helft, minuut 65. Copycat-goal van City: 0-2. De meer aanvallende intenties van Gladbach breken de Duitsers zuur op. De 0-2 is bijna een kopie van de eerste goal. Cancelo zet opneiuw prima voor naar de tweede paal en daar kopt Silva tot in de voeten van Jesus in plaats van zelf te scoren. . Copycat-goal van City: 0-2 De meer aanvallende intenties van Gladbach breken de Duitsers zuur op. De 0-2 is bijna een kopie van de eerste goal. Cancelo zet opneiuw prima voor naar de tweede paal en daar kopt Silva tot in de voeten van Jesus in plaats van zelf te scoren.

65' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 65 door Gabriel Jesus van Manchester City. 0, 2. goal Borussia Mönchengladbach Manchester City einde 0 2