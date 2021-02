FOTO: Bewonder de gloednieuwe racemachine van Max Verstappen

Max Verstappen hoopt dit jaar de hegemonie van Lewis Hamilton te doorbreken. De Nederlander zal het wel in quasi dezelfde auto als vorig jaar moeten klaarspelen.

De RB16 heet in 2021 de RB16B, waarmee Red Bull wil aangeven dat het bijna niets veranderde aan het vorig exemplaar. Alleen zijn er kleine aanpassingen in verband met de nieuwe F1-regels omtrent aerodynamica en zit er een nieuwe motor van Honda in.

Verstappen vormt dit jaar een koppel met de Mexicaan Sergio Pérez, die is overgekomen van Racing Point. De Nederlander won vorig jaar twee grands prix, waaronder de laatste van het jaar in Abu Dhabi.