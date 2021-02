VIDEO: De wormviering van Beerschot-speler Jan Van den Bergh gaat viraal

Met een knal in de haak op het terrein van Racing Genk deed Jan Van den Bergh al iets magistraals. Zijn viering na het werelddoelpunt was misschien nog beter. De verdediger legde zich op de mat en kronkelde zoals een worm over het gras.

Internationale sportsites pikken de viering op:

"Dacht dat ik me belachelijk zou maken"

"Die viering is een inside joke", vertelt Jan Van den Bergh. "We voeren "de worm" wel eens uit in de fitnesszaal. Tom Pietermaat vond dat ik die een keer op het veld moest laten zien."

""Moeilijk, want ik zou me belachelijk maken", dacht ik bij mezelf. Maar na zo'n goal mag dat wel. En de volgende keer is het aan Tom", gniffelt Van den Bergh.