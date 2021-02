Gebrek aan efficiëntie breekt Genk erg zuur op tegen Beerschot

Genk - Beerschot in een notendop:

Genk vergeet zichzelf te belonen na sterke start

Om alles mooi in evenwicht te houden, werd er in het derde kwartier mooi op en neer gevoetbald. Zo negeerde Bongonda aan de ene kant van het veld dat Ito in een betere schietpositie stond en zag Holzhauser aan de overkant hoe zijn afstandsschot tegen de lat uit elkaar spatte. Veel animo en kansen, maar toch gingen we rusten met een brilscore.

Het duel tussen Genk en Beerschot was er een tussen twee teams die niet bepaald in de vorm van hun leven zaten. Na een indrukwekkende seizoensstart zakten de bezoekers weg naar plek 10. Genk zat dan weer lang in het spoor van Club, maar moest vooral achterom kijken na een 5 op 24.

Wondermooi doelpunt en handige strafschop schenken Beerschot gevleide zege

En dan is er nog een theorie die iets zegt over deksels en neuzen, en daar werd Genk pijnlijk mee geconfronteerd. Na geklungel van Lucumi kreeg Genk de bal maar halfslachtig weggewerkt. Van den Bergh pikte op en schilderde de bal fabelachtig in de verste winkelhaak. Ook zijn viering – een imitatie van een kruipende worm – was van een andere planeet.

Van den Brom: "Klap na klap verwerken is mentaal zwaar"

Het spel bij Genk was allesbehalve slecht en dus waren we benieuwd naar wat hij zijn spelers vertelt na zo'n wedstrijd. “Ik vertel hen dat ze moeten blijven geloven in hun eigen kwaliteiten en dat ze daarvoor moeten blijven trainen. Je kan niet zeggen dat ze er niets aan gedaan hebben, dus dat is goed. De komende dagen zullen we kunnen gebruiken om de moraal van de jongens weer op te krikken, want vrijdag is de volgende wedstrijd al. Dat is niet evident wanneer je klap na klap te verwerken krijgt, want dat is mentaal zwaar voor die jongens."

De stoel van John van den Brom leek vooraf al wat te wankelen en deze nieuwe nederlaag maakt dat er niet beter op. De Nederlandse coach stond stil bij de moeilijke periode. “Ze zeggen vaak dat wanneer het tegenzit, dat dan ook alles tegenzit. Het zit tegen dat de tegenstander scoort met wereldgoals en dat we veel ongelukkige strafschoppen tegen krijgen. Bij onszelf gaat de bal er net niet in, terwijl we periodes hebben gekend waarin alle ballen er bij wijze van spreken in vlogen. Als je het dan hebt over ongeluk hebben, kan je deze wedstrijd daar weer bij zetten."

Van den Bergh: "In de opwarming probeer ik altijd zo te scoren"

Will Still, de bezoekende trainer, was achteraf een tevreden man en had een cadeautje voor zijn team in petto: “Omdat we zo moe zijn en zo’n collectieve prestatie hebben neergezet, heb ik de jongens twee dagen vrijaf gegeven. Dit was ook de reactie die ik wilde zien na twee of drie teleurstellende resultaten. Dat collectieve heeft me vandaag ook het meest bekoord. We hadden vooraf gezegd dat we bij winst weer naar boven konden kijken, maar we moeten met ons beide voeten op de grond blijven.”

Over het heerlijke doelpunt van Jan van den Bergh zei de Beerschot-coach nog schertsend dat het een voorzet was, maar wat vond de auteur van de wondergoal zelf? “In de opwarming probeer ik de bal altijd over de doelman in de verste hoek te trappen. Nu lag de bal goed en trapte ik, met een mooi doelpunt als gevolg.”