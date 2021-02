Djokovic moet pauze inlassen: "Buikspierblessure is erger geworden"

"De schade is groter dan toen ik me blesseerde en voor het eerst een MRI-scan liet nemen", zegt Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld liep de blessure op in de 3e ronde tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Djokovic speelde echter voort waardoor zijn buikspieren niet konden herstellen.

Vandaag werd de negenvoudige winnaar van de Australian Open opnieuw onderzocht. "Het is niet al te ernstig, volgens de artsen", vertelt Djokovic. "Ik moet een pauze nemen zodat het geneest, want de scheur is groter geworden."

Gisteren was de 33-jarige Djokovic in de finale van de Australian Open nog te sterk voor de Rus Daniil Medvedev. Het werd 7-5, 6-2 en 6-2. Djokovic pakte zo zijn 18e grandslamtitel.