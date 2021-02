Djokovic haalt zijn 9e titel in Melbourne binnen na ware demonstratie

Novak Djokovic heeft zijn titel in Australië met succes verlengd. De nummer 1 van de wereld had in de finale opvallend weinig moeite met Daniil Medvedev (ATP-4). In minder dan twee uur klaarde hij de klus. Het is titel nummer 9 voor Djokovic op de Australian Open en zijn 18e grandslamtitel in totaal.