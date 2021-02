"Jumbo-Visma is tekortgeschoten in het omringen van Wout van Aert"

José De Cauwer: "We spreken over 3 namen: Van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. We verdelen alles onder hen, ook de druk."

"Ik acht het bijna uitgesloten en het hoeft ook niet. Hij mag mikken op Vlaanderen en Roubaix, maar daar gaan we dan opnieuw, want het moet dan toch winst zijn. Wat doen we die jongen allemaal aan?"

Van Aert opent zijn jaar in Siena alleszins met een ontzettend hoog verwachtingspatroon (bij de wielerliefhebber). Kan hij zijn boerenjaar evenaren?

Speur in het openingsweekend niet naar Wout van Aert. Dé eendagsrenner van 2020 kiest voor een langere stage en hervat op 6 maart in de Strade Bianche.

Wat doen we die jongen allemaal aan?

Dit is het programma van Wout van Aert: geen Omloop en Kuurne

"Kijk naar de Ronde van 2020: dan heeft Van Aert geen ploeg nodig"

"Maar dat herhaal je niet zomaar. En iedereen zal nu ook naar de grote 2 of 3 kijken en dat zal wedstrijden veranderen. Dat zag je vorig jaar ook al in Gent-Wevelgem."

Zonneveld maakt wel een kleine nuance bij het succesverhaal van vorig jaar. "2020 was een beetje een perfect storm voor Van Aert. De coronapauze was voor hem en Jumbo-Visma ideaal."

"Door het wegvallen van Teunissen heeft Van Aert een probleem en wordt iets rechtzetten steeds moeilijker. Maar als je nagaat hoe hij het vorig jaar in de Ronde zelf rechtzette, dan heb je geen ploeg nodig."

Zal Van Aert in zijn afspraken dan goed genoeg omringd zijn? Thijs Zonneveld (AD): "Hij heeft geen 5 ploegmaats die kunnen opboksen tegen een blok als Deceuninck-Quick Step."

"Het loopt altijd wel mank. Zo moest Tom Dumoulin de ploeg gewicht geven in de Ronde van Vlaanderen en ook Mike Teunissen is al weggevallen. Voor je er aan begint, zit je al met problemen."

"Niet alles is een doorslag van wat het jaar voordien is geweest", voorspelt onze tv-commentator.

VIDEO: Van Aert dicht het gat op Van der Poel en Alaphilippe op de Taaienberg

"Ik hoop dat Wout voor 2022 versterking beloofd is"

Ook ons commentaarduo is niet onder de indruk van de luitenanten van Wout van Aert.

"Of hij genoeg versterking heeft gekregen? Neen, uiteraard niet. Maar je kunt ook alleen winnen, al moet dan alles meezitten. En een Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix zonder pech is bijna onmogelijk", stelt José De Cauwer.

Michel Wuyts: "Jumbo-Visma is tekortgeschoten in het omringen van Van Aert. Zonder meer. Zelfs met Dumoulin en Teunisssen was het onvoldoende."

"Ik begrijp wel dat het wikken en wegen is met zo'n Tourploeg en ik neem aan dat Wout op tafel heeft geklopt, maar de contractverlenging is vrij laat gebeurd, wellicht te laat om op de markt nog iets deftigs te doen. Ik hoop dat hem voor 2022 versterking beloofd is."