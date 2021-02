"Van Avermaet en Naesen? Als het er echt op aankomt, zal Naesen altijd knechten"

Toen de vriendschap tussen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet ter sprake kwam, verscheen er een glimlach op het gezicht van Michel Wuyts en José De Cauwer.

"Die vriendschap is er ongetwijfeld en leidt tot spielerei op training, maar als het er echt op aankomt en Van Avermaet voelt zich in zijn sas, dan zal Naesen altijd knechten", valt onze commentator met de deur in huis.

"Greg is uiteraard de meest eerzuchtige. Vooral eerlijkheid moet gehandhaafd worden. En ze moeten denken in functie van het team", weet José De Cauwer.

"Nu is het mijn beurt: dat werkt niet. Het kan zijn dat dan 3 keer dezelfde renner wint. Maar elk om beurt, dat zal niet werken."

"Het was onvermijdelijk dat ze ooit zouden samenrijden", zegt Thijs Zonneveld over de samensmelting. "Ze waren allebei eenlingen die verzopen."