Noorwegen wint teamcompetitie parallelslalom op WK, België strandt in 1e ronde

Het Noorse kwartet bestond uit Thea Louise Stjernesund, Sebastian Foss-Solevaag, Kristina Riis-Johannessen en Fabian Wilkens Solheim. Zij haalden het van achtereenvolgens Japan (1/8e finales), de VS (kwartfinales) en Zwitserland (halve finales). In de finale ging Zweden voor de bijl.

Het is de 1e keer dat Noorwegen dit onderdeel op het WK wint. Het brons was voor Duitsland. Dat versloeg in de kleine finale titelverdediger Zwitserland.



De Belgische slalomploeg kon in de 1e ronde niet stunten tegen Oostenrijk. De Oostenrijkers staan 2e op de wereldranglijst, België is pas terug te vinden op de 21e plaats.

België verloor met 4-0. Sara Roggeman moest in de eerste race 0"98 toegeven op de kersverse wereldkampioen Katarina Liensberger, Dries Van den Broecke was 0"28 trager dan Fabio Gstrein. Vervolgens kwam Kim Vanreusel 65 honderdste seconde na Stephanie Brunner over de finish. Tot slot bleek ook Armand Marchant 0"37 trager dan Adrian Pertl.

In 2017 zorgde Dries Van den Broecke nog voor een stunt in het Team Event door de Oostenrijkse wereldtopper Marcel Hirscher te kloppen. Maar ook toen sneuvelde België tegen de Oostenrijkers.