Halve Vlaming knalt naar goud op wereldkampioenschap skiën

Vincent Kriechmayr heeft de wereldtitel super-G veroverd op het WK alpineskiën in Cortina d'Ampezzo (Ita). De 29-jarige Oostenrijker met een Vlaamse mama ging niet in de fout op de veeleisende piste, in tegenstelling tot veel van zijn collega's. De Belgische deelnemer Armand Marchant was er een van.