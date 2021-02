De Gendt: "Kritiek van Trentin? Ik was een van de 16 renners die de e-mail lazen"

Download de podcast van De Tribune

"Dat deed ik omdat Adam Hansen, die in het verleden onze vertegenwoordiger was van Lotto-Soudal bij de CPA, had gezegd dat er van alles over veiligheid besproken ging worden. Het is ook niet allemaal slecht wat in die e-mail staat."

Op De Gendt moet Trentin niet kwaad zijn. "Ja, ik ben een van die 16 renners. Ik heb de bijlage in die e-mail toevallig gelezen. Het is een van de enige e-mails van de CPA die ik eigenlijk gelezen heb."

Volgens de Italiaanse renner lazen slechts 16 van de 800 renners een e-mail die ze kregen van rennersvakbond CPA met voorstellen. Dat ze dan achteraf kritiek hebben, daar is Trentin "behoorlijk kwaad over".

"Ik geef Trentin gelijk dat renners niet echt bezig zijn met alle zaken die bij de koers komen kijken. Niet dat het ons niet interesseert, maar soms hebben we gewoon geen tijd of zin om ermee bezig te zijn. Zeker in dit geval speelde de periode mee."

"De e-mail werd gestuurd begin november. De meeste renners zitten dan in een rustperiode. Ook ikzelf leg in die periode mijn gsm drie weken aan de kant."



"Over thema's als de positie van renners op de fiets kunnen ze toch evengoed een soort vragenlijst naar renners sturen, zodat renners kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden en wat niet."

"Dan weet je van iedereen wat ze gevaarlijk of niet gevaarlijk vinden omtrent bidons, fietshouding, bevoorrading. Daarmee kan je dan naar de UCI stappen."



"Nu komen die aanbevelingen van een paar renners en een paar ploegleiders. Het is fout dat ze te weinig renners proberen te betrekken. Onze verantwoordelijke was Philippe Gilbert. Die was wel betrokken, maar hij heeft ons ook niets laten weten over wat er is besproken."