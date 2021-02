VIDEO: Halve Belg Vincent Kriechmayr schittert op WK skiën met 2e wereldtitel

De 29-jarige Vincent Kriechmayer heeft een Oostenrijkse vader en een Belgische moeder (uit Bornem).

Donderdag was hij in Cortina D'Ampezzo al de beste in de super-G. Vandaag deed Kriechmayr dat kunstje over in de afdaling.

De 29-jarige Oostenrijker finishte in 1'37"79 en was daarmee amper één honderdste seconde sneller dan de Duitser Andreas Sander. Het brons ging naar de Zwitser Beat Feuz, de leider in de wereldbeker afdaling.

Kriechmayr volgt op de erelijst van de afdaling de Noor Kjetil Jansrud op. Hij is pas de derde man die op één WK de dubbel super-G en afdaling binnenhaalt.

Zijn landgenoot Hermann Maier (1999) en de Amerikaan Bode Miller (2005) deden het hem voor. Kriechmayer is ook de eerste Oostenrijkse wereldkampioen afdaling sinds Michael Walchhofer in 2003.