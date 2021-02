Pech blijft Mike Teunissen achtervolgen: val verstoort hoogtestage

Mike Teunissen verbleef de afgelopen dagen samen met onder meer Wout van Aert op Tenerife voor een hoogtestage en trainingskamp van Jumbo-Visma. Maar zaterdag kwam Teunissen ten val tijdens een afdaling.

"Zondag vliegt Mike terug naar Nederland voor extra medische onderzoeken", meldt Jumbo Visma. De Nederlandse ploeg heeft geen mededelingen gedaan over de aard van de verwondingen bij Teunissen.

"Ongelooflijk en zeer teleurstellend. Een stap vooruit doen om er weer een paar terug te moeten zetten", schrijft Teunissen zelf op Twitter. Hij verwijst daarmee natuurlijk naar de knieblessure die hem vorig seizoen een groot deel van het seizoen kostte.

De blessure voor Teunissen is ongetwijfeld ook een streep door de rekening van Wout van Aert. Teunissen, die in 2019 de eerste rit won in de Tour, maar ook 7e werd in Parijs-Roubaix, moet in het voorjaar de rechterhand van Van Aert worden.