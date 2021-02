Belgische delegatie voor EK atletiek indoor groeit: ook Carmoy en Somers halen limiet

Drie Belgen konden niet voldoen aan de limiet voor het EK indoor in Polen (5 tot en met 7 maart). Op de 800 meter bleef Renée Eykens niet ver boven de EK-limiet, die op 2'03"22 staat. Ze finishte als derde in 2'03"61.

Bij de mannen was Aurèle Vandeputte vijfde in 1'48"56, terwijl voor het EK 1'47"59 nodig is. Op de 1.500 meter tot slot was Lindsey De Grande zevende in 4'15"44, voor het EK heeft ze 4'11"83 nodig.