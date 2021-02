IFAM Gent: Sterke Kimeli, geen nieuwe EK-limieten, ook niet voor struikelende Berings

20:17 20 uur 17. Geen EK-limiet voor struikelende Berings. Op de 60 meter horden kwamen er geen toptijden uit de bus. Anne Zagré, die al zeker is van het EK, klokte 8"16. Eline Berings struikelde en haalde de finish niet. Haar rest volgende week op het BK in Louvain-la-Neuve nog één laatste kans om het EK te halen. . Geen EK-limiet voor struikelende Berings Op de 60 meter horden kwamen er geen toptijden uit de bus. Anne Zagré, die al zeker is van het EK, klokte 8"16. Eline Berings struikelde en haalde de finish niet. Haar rest volgende week op het BK in Louvain-la-Neuve nog één laatste kans om het EK te halen.

19:50 19 uur 50. "Ik liep met een heel slecht gevoel. Een complete offday. Mijn chrono komt overeen met mijn gevoel: slecht. Ik vond nooit mijn ritme. Hopelijk kan ik volgende week op het BK sneller gaan. Camille Laus. "Ik liep met een heel slecht gevoel. Een complete offday. Mijn chrono komt overeen met mijn gevoel: slecht. Ik vond nooit mijn ritme. Hopelijk kan ik volgende week op het BK sneller gaan. Camille Laus

19:45 19 uur 45. Laus is snelste Cheetah in Gent. Camille Laus was de snelste Belgian Cheetah op de 400 meter. Met haar 53"54 bleef ze wel ruim boven de EK-limiet van 52"73. Op Cynthia Bolingo, die zondag in Frankrijk loopt, en de geblesseerde Hanne Claes na gaven alle Cheetahs present in Gent. Laus was de snelste, gevolgd door Imke Vervaet (53"65). Ex-zevenkampster Hanne Maudens onderstreepte haar kandidatuur voor het EK indoor op de 4x400 meter door als derde Belgische te finishen in 53"95. Na haar volgden nog Paulien Couckuyt (54"44), Margo Van Puyvelde (54"47), Manon Depuydt (55"74) en Lucie Ferauge (56"06). . Laus is snelste Cheetah in Gent Camille Laus was de snelste Belgian Cheetah op de 400 meter. Met haar 53"54 bleef ze wel ruim boven de EK-limiet van 52"73. Op Cynthia Bolingo, die zondag in Frankrijk loopt, en de geblesseerde Hanne Claes na gaven alle Cheetahs present in Gent. Laus was de snelste, gevolgd door Imke Vervaet (53"65). Ex-zevenkampster Hanne Maudens onderstreepte haar kandidatuur voor het EK indoor op de 4x400 meter door als derde Belgische te finishen in 53"95. Na haar volgden nog Paulien Couckuyt (54"44), Margo Van Puyvelde (54"47), Manon Depuydt (55"74) en Lucie Ferauge (56"06).

19:18 19 uur 18. In het hoogspringen maakte de zestienjarige Merel Maes zwaar indruk. Ze wipte over 1,88 meter en verbeterde zo het Belgisch record U18 met vier centimeter. . In het hoogspringen maakte de zestienjarige Merel Maes zwaar indruk. Ze wipte over 1,88 meter en verbeterde zo het Belgisch record U18 met vier centimeter.



19:10 19 uur 10. Sterke Kimeli op 3.000 meter. Isaac Kimeli heeft indruk gemaakt op de 3.000 meter. Hij lukte met 7'44"17 een dik persoonlijk record en schuift op naar de tweede plaats op de Belgische ranking aller tijden. De enige Belg die ooit sneller ging dan Kimeli is de op doping betrapte Mohammed Mourhit. Zijn Belgisch record staat op 7'38"94. "Deze tijd had ik niet verwacht", zei Kimeli na afloop. In december liep de Hallenaar, die al zeker is van het EK in zaal, nog het coronavirus op. "Op training loopt het wel al beter, maar dat ik meteen zeven seconden sneller zou gaan dan twee weken geleden, verrast mij. Dit is ook sneller dan mijn outdoorrecord, dus dat belooft voor het EK. Mijn vorm zal blijven stijgen in de weken die nog resten." . Sterke Kimeli op 3.000 meter Isaac Kimeli heeft indruk gemaakt op de 3.000 meter. Hij lukte met 7'44"17 een dik persoonlijk record en schuift op naar de tweede plaats op de Belgische ranking aller tijden. De enige Belg die ooit sneller ging dan Kimeli is de op doping betrapte Mohammed Mourhit. Zijn Belgisch record staat op 7'38"94. "Deze tijd had ik niet verwacht", zei Kimeli na afloop. In december liep de Hallenaar, die al zeker is van het EK in zaal, nog het coronavirus op. "Op training loopt het wel al beter, maar dat ik meteen zeven seconden sneller zou gaan dan twee weken geleden, verrast mij. Dit is ook sneller dan mijn outdoorrecord, dus dat belooft voor het EK. Mijn vorm zal blijven stijgen in de weken die nog resten."

17:10 17 uur 10. Elise Vanderelst wint de 1.500 meter. Elise Vanderelst heeft de 1.500 meter gewonnen op de IFAM Indoor atletiekmeeting in Gent. De klok stopte na 4:11.14, enkele seconden boven haar vier dagen oude Belgisch record. "De chrono is matig, maar dat had ik wel verwacht", zei Vanderelst na afloop. "Vandaag wilde ik het tactisch goed doen en winnen en dat is gelukt. Met deze overwinning sprokkel ik opnieuw wat punten voor de olympische ranking, ook niet onbelangrijk. . Elise Vanderelst wint de 1.500 meter Elise Vanderelst heeft de 1.500 meter gewonnen op de IFAM Indoor atletiekmeeting in Gent. De klok stopte na 4:11.14, enkele seconden boven haar vier dagen oude Belgisch record. "De chrono is matig, maar dat had ik wel verwacht", zei Vanderelst na afloop. "Vandaag wilde ik het tactisch goed doen en winnen en dat is gelukt. Met deze overwinning sprokkel ik opnieuw wat punten voor de olympische ranking, ook niet onbelangrijk.

