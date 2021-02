Wie haalt Play-off I ? "Match tegen KVO is sleutelmatch voor Genk"

"Clubs achter Antwerp profiteren vaak niet"

"En ik denk wel dat ze het halen voor alle duidelijkheid. Waarom? Omdat spelers als Mbokani of Haroun terugkeren en zeker als ze Lamkel Zé in het gareel kunnen houden. Maar ik ben ook niet 100 procent zeker."

"Het wordt kantje boord voor Genk"

Racing Genk leek op een bepaald moment de belangrijkste belager van Club Brugge te worden, maar kende de laatste matchen en terugval.

Vandenbempt: "Het probleem van Genk is dat het kwetsbaar is. Als het goed draait, dan kunnen ze geweldig voetballen en een tegenstander overrompelen. Maar als ze wat in de problemen komen, dan missen ze spelers die de ploeg bij de hand nemen en opstaan. Heynen zou dat kunnen doen."

"Het wordt dus toch kantje boord voor Genk om PO I te halen. De match tegen KV Oostende is een sleutelmatch. Als ze daar winnen, slaan ze een kloof die ze niet meer gaan afgeven. In die optiek was de zege tegen STVV in de beker heel belangrijk na het lesje tegen Anderlecht."

"Het grote pluspunt van Genk is dat ze iemand hebben die straks 30 goals gaat binnen duwen tegen het einde van de competitie. Daarmee raak je natuurlijk wel een eind."

Nzeyimana: "Genk zit in de situatie die je kon voorspellen nog voor John Van den Brom kwam. Hij zei op zijn eerste persconferentie na zijn aanstelling dat hij de verdediging zou laten staan zoals het was, met drie achterin, omdat het goed ging. Nu loopt het niet met drie en ook niet met vier achterin. Ik ben benieuwd voor wat Van den Brom gaat kiezen en denk dat die keuze veel zal bepalen."