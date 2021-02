Jelle Van Damme (37) zet een punt achter zijn voetbalcarrière

"Ik heb er vrede mee"

"Hier in de buurt kwam er niks meer uit de bus, maar daar heb ik vrede mee. Want om eerlijk te zijn: er is meer in het leven dan voetbal alleen."

"Ik heb altijd alles gegeven"

Jelle Van Damme heeft in ons land gevoetbald, in Nederland, in Engeland, in Duitsland en in de Verenigde Staten. Voor de nationale ploeg kwam de stoere verdediger 31 keer in actie.

"Ik wil graag alle clubs en mijn land bedanken voor de kansen", gaat hij voort op Instagram. "Ik kan oprecht zeggen dat ik altijd alles heb gegeven."

"Daarnaast bedank ik de mensen dicht in mijn buurt, die me in goede en in slechte tijden altijd gesteund hebben."

"En tot slot de fans natuurlijk. Die wil ik allemaal bedanken, ook die van de tegenpartij. Jullie waren mijn brandstof. Hopelijk mogen jullie snel weer matchen bijwonen, want nu ziet het spelletje er toch helemaal anders uit", vindt Van Damme.

"Het was mij een genoegen. Blijf allemaal gezond", besluit de 37-jarige ex-international die nu afwacht welke dingen er op zijn pad komen.