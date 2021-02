"Neymar en Di Maria zijn Messi het hof aan het maken"

In Frankrijk is de competitie twee derde ver. Opmerkelijk: Paris Saint-Germain leidt niet met een straat voorsprong. Neen, het sterrenteam staat zelfs niet op kop. Ligue 1-kenner Sirik Geffray legt uit hoe dat komt. En of Lionel Messi echt op weg is naar de Franse hoofdstad.

Halffit PSG

Na 24 speeldagen in de Ligue 1 staat PSG op de 3e plaats, op 1 punt van Lyon en op 3 van leider Lille. "In Frankrijk is het kampioenschap vroeger begonnen dan in andere competities", legt voetbalcommentator Sirik Geffray uit. "Op het moment dat PSG in de Champions League-finale stond, begonnen ze er alweer aan." "Meer dan 2 matchen heeft PSG niet kunnen uitstellen want dat vonden ze competitievervalsing in Frankrijk. Echt fris zijn ze daardoor niet aan de start gekomen. Die achterstand hebben ze tot in december meegesleurd." "Kijk maar naar Mbappé. Die stond halffit in de Champions League-finale en werd daarna ook nog eens geveld door het coronavirus."

Terwijl PSG de Champions League-finale speelde, begon de Franse competitie al.

Strijd tussen coach en directeur

"In het begin van het seizoen heeft PSG wat domme nederlagen geleden. Het team kon geen hele wedstrijd meer domineren", gaat Sirik Geffray voort. "Natuurlijk speelde de onvrede tussen coach Tuchel en technisch directeur Leonardo ook een grote rol. De ploeg heeft geleden onder die strijd. Tuchel kreeg niet de spelers die hij wou. Of hij zag jongens zoals Thiago Silva vertrekken." Ondertussen heeft de Argentijn Pochettino het roer overgenomen van de Duitse coach. "Hij zorgt voor wat meer rust", duidt Geffray. "Tactisch zit er weer een lijn in." "En Mbappé oogt explosiever dan enkele maanden geleden. Hij geeft toe dat hij weer naar zijn beste niveau aan het groeien is."

Coach Thomas Tuchel en sterspeler Neymar jr.

Neymar probeert Messi warm te maken voor PSG

Het Franse voetbalblad France Football beeldde onlangs Lionel Messi in een shirt van PSG af. Zouden de geruchten dan toch kloppen? "Er zijn er stilaan zoveel, dat er grond van waarheid moet inzitten", antwoordt Sirik Geffray. "Leonardo is een voorstander en de Qatarese eigenaars van PSG natuurlijk ook." "Maar het is vooral Neymar die zijn voormalige ploegmaat aan het warm maken is voor een overstap. Hij laat Messi graag kennismaken met het familiale karakter in de kleedkamer. Neymar zou hem zelfs al uitgenodigd hebben in enkele WhatsApp-groepen van de PSG-spelers." "Ook de Argentijn Angel di Maria ziet Messi graag komen. Desnoods om steaks te grillen voor zijn landgenoot." "Tot slot is er de link met coach Pochettino, ook een Argentijn. Net zoals Messi is hij zijn carrière begonnen bij Newell's Old Boys. Dat schept een band."

Spelen Neymar jr. en Lionel Messi samen in Parijs?

Messi in, Mbappé out?

Hoe kan Paris Saint-Germain een speler met een gigantisch loon aan boord halen? "Dat wordt niet eenvoudig", weet Ligue 1-kenner Sirik Geffray. "Omdat ze dan in de problemen komen met de regels van de Financial Fair Play." "Natuurlijk denken ze al aan een oplossing. Door Messi te laten betalen door sponsors, al dan niet uit Qatar." Maar er bestaat ook een andere oplossing. "Ja, al snijden ze dan in hun toekomst. Ze kunnen de nog altijd maar 22-jarige Kylian Mbappé laten vertrekken. Dan creëren ze financiële ruimte voor Messi." "Of ze daarmee sportief de beste zaak doen, is nog maar de vraag. Messi is 11 jaar ouder." "En op welke positie gaat hij spelen? Op dit moment voert Neymar de rol van spelverdeler uit."

Als PSG Lionel Messi aantrekt, kan de club in de problemen komen met de regels van de Financial Fair Play. Sirik Geffray

"De Jonathan David van AA Gent komt boven water"