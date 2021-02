PSG wint 100e klassieker tegen Marseille en houdt zo Lyon en leider Rijsel in beeld

Bij Marseille is de spanning al een tijdje te snijden, zeker nadat coach André Villas-Boas afgelopen week zelf zijn ontslag had ingediend. Villas-Boas was het immers niet eens met de komst van Olivier Ntcham. Tegen PSG zat Nasser Larguet op de bank.

Hij zag hoe PSG Marseille overrompelde en in het eerste halfuur ook twee keer scoorde, met dank aan een weinig overtuigend optreden achterin bij Marseille.

Maar Larguet zag ook hoe PSG daarna bleef worstelen met zichzelf. Het had geluk dat Marseille offensief te onmondig was om nog van een ommekeer te kunnen dromen.

Een klassieker tussen Marseille en PSG zou geen échte klassieker zijn zonder wat controverse en een uitsluiting. Deze keer was het Dimitri Payet die een vuile tackle op Verratti moest bekopen met rood, zijn 3e uitsluiting al in anderhalf jaar tijd. Opmerkelijk toch voor iemand die als technicus geboekstaafd staat.

Met 3 punten extra op de rekening komt PSG tot op 1 punt van Lyon en 3 punten van leider Rijsel. Ook nummer 4 AS Monaco is met 3 punten minder dan PSG nog niet helemaal kansloos. Krijgen we dan toch eens een spannende titelrace?