Kersvers Cercle-coach Vanderhaeghe: "Wie nog negatief is, gaat eruit"

Nauwelijks enkele dagen na zijn ontslag bij KV Kortrijk mocht Yves Vanderhaeghe voor het eerst de pers te woord staan als trainer van Cercle Brugge. "Ik heb bij Cercle mijn debuut in 1e klasse mogen maken en we trainen hier op het veld waarop ik vroeger altijd getraind heb. Toen ik vanochtend de parking opreed, voelde ik toch wat jeugdsentiment", vertelt Yves Vanderhaeghe.

"Ik ben gecharmeerd door het project en de uitdaging om de jonge spelers beter te maken. Ik denk dat ik ook al wel bewezen heb dat ik dat kan. Ik wil in eerste instantie vooral veel geloof brengen. Ik geloof er echt in dat we het tot een goed einde kunnen brengen. Ik heb er enorm veel zin in."

De bekerzege tegen OH Leuven was alvast een boost voor de spelers. "Chapeau voor wat ze daar getoond hebben", vindt Vanderhaeghe. "De sfeer was vanochtend positief. Ik zag veel jongens glimlachen. Wie nu nog negatief is, die gaat eruit."

"Er komen nog 9 finales aan en we willen zoveel mogelijk winnen. Als ik onze kern bekijk, geloof ik dat we meer punten kunnen pakken dan tot nu toe het geval was. De kwaliteit is zeker aanwezig om er iets goeds van te maken. Dat mag natuurlijk met goed voetbal, maar momenteel ligt de focus op resultaten halen."