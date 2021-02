ASO maakt iedereen blij: 3 Franse wildcards door extra team in de Tour

ASO, de organisator van de Tour de France, was vragende partij voor een extra ploeg. "Het is geen geheim dat we al lang vragende partij zijn voor minder renners uit veiligheidsoverwegingen", zegt Tour-baas Christian Prudhomme.

"Maar iedereen in de wielerwereld komt zwakker uit deze coronacrisis, ook de ploegen. Daarom is er deze maatregel en delen we uitzonderlijk drie wildcards uit."

Alpecin-Fenix heeft als winnaar van de Europe Tour vorig jaar startrecht. De Tour-organisatie deelt daarnaast 3 wildcards uit aan Franse teams: Arkea-Samsic, BB Hôtels en Total Direct Energie.

De 19 WorldTour-ploegen tekenen zonder verrassing present. Van Belgische zijde zullen dus Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert aan de start verschijnen.



De Internationale Wielerunie (UCI) zette het licht op groen voor de verhoging van het aantal teams, op verzoek van de Franse, Italiaanse en Spaanse wielerbonden. Ook in de Giro en de Vuelta zullen 23 ploegen mogen starten.