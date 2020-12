Mathieu van der Poel: "Tour komt ongelegen, maar ik ben het aan sponsors verplicht"

"Ik heb geen spijt, denk niet dat ik het WK had kunnen winnen"

De triomf van zijn sportjaar was voor Van der Poel uiteraard de Ronde van Vlaanderen. Het WK in Imola liet hij met dat doel voor ogen schieten. "Als je de Ronde dan wint, dan was dat achteraf de juiste keuze. Maar misschien was dat met dat WK in de benen ook wel gelukt", vertelt Van der Poel. "Al had ik na de Tirreno wel het gevoel dat ik een hoogtestage nodig had."

"Ik heb uiteraard naar het WK gekeken maar ik zat niet in de zetel met het idee dat ik had kunnen winnen. Die laatste klim was echt lastig. Misschien was ik op een échte superdag wel met dat elitegroepje over de laatste klim geraakt, al zou ik zelfs dan misschien in die achtervolgende groep hebben gezeten."

"Ik heb niet gevloekt, zeker niet omdat Alaphilippe gewonnen heeft. Ik heb een wel een goeie relatie met hem. Voor onze sport is het ook een mooie wereldkampioen. Zijn koersstijl lijkt wel wat op die van mij. Hij koerst heel aanvallend en gaat uit van zijn eigen sterkte. Het is ook een vrolijke jongen die beseft dat er naast het fietsen nog een hele wereld is."

"Een van de sportmomenten van het seizoen was voor mij ook zijn ritwinst in de Tour en die gele trui voor zijn overleden vader. Ik had ook een krop in mijn keel. Er zijn niet veel renners in het peloton die het hem niet gunnen, dat zegt veel."