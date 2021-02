Kris Meertens over loting Belgian Cats: "Redelijke kans op halve finales"

"Ik volg de bondscoach Philip Mestdagh en Emma Meesseman in hun mening dat de Belgian Cats gunstig hebben geloot voor de groepsfase in Tokio", vertelt Kris Meertens. "De kwartfinales behoren zeker tot de mogelijkheden en ik denk dat er zelfs een redelijke kans is op de halve finales."

"De Cats beginnen hun olympisch toernooi tegen Australië. Na de Verenigde Staten is dat het beste land ter wereld in het vrouwenbasketbal. Het is enigszins spijtig dat Meesseman en co eerst tegen de “Opals” moeten spelen. Die zullen hun start zeker niet willen missen en dus geen geschenken uitdelen."

"De kans dat Australië België onderschat, is zo goed als onbestaande. Ze hebben de Cats op het WK van 2018 zien schitteren en bovendien zullen ze in de voorbereiding naar de Spelen enkele oefenwedstrijden afwerken tegen de Belgen."

"Net als de Cats spelen de Opals heel gevarieerd basketbal. Zwakke punten hebben ze niet en met Liz Cambage hebben ze een oppertroef onder de borden."

"Cambage is met haar 2,03 m en haar kundige ”basketballskills” wellicht de meest dominante, vrouwelijke centerspeler in het basketbal. Alleen als de rest van het team onder haar mogelijkheden presteert en de Cats een superdag hebben (à la kwartfinale WK 2018 tegen Frankrijk), is er Belgische winst mogelijk."