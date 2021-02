David Goffin na nederlaag tegen Spaanse tiener: "Ik speelde heel middelmatig"

David Goffin, die vrij was in de 1e ronde, opende zijn Australisch avontuur met een valse noot.

Na 1 uur en 13 minuten erkende hij zijn meerdere tegen de 17-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz.

"Het was zeker niet mijn beste wedstrijd en hij daarentegen speelde echt ongelooflijk sterk", doet Goffin zijn relaas.

"Hij is piepjong, maar zo getalenteerd. Hij slaat hard, is agressief en heeft goeie returns in huis. Dat maakt het natuurlijk moeilijk voor de tegenstander."

"Ik was echt heel middelmatig. Enkel mijn returns waren goed. Mijn service zat van in het wedstrijdbegin niet goed en dat was slecht voor het vertrouwen."

"In de 2e set probeerde ik de intensiteit te verhogen en dat leverde wel wat kansen op, maar hij was solide genoeg om het af te maken met enkele winners."

Voor Goffin was het de eerste ontmoeting met de zeventienjarige Alcaraz, die in de pers de opvolger van Rafael Nadal genoemd wordt.