Opta Speler van de Maand: "Prevljak heeft een neus voor goals"

Prevljak is een lefgozer, weet onze collega uit Eupen. "In Mechelen ging hij zijn doelpunt voor het thuispubliek vieren. Daar heeft hij zich misschien niet zo populair mee gemaakt ", lacht Ramjoie.

"Prevljak heeft een neus voor goals", schetst Christophe Ramjoie, die KAS Eupen op de voet volgt voor de Bel­gi­scher Rundfunk BRF. "Dat liet hij begin vorig jaar meteen zien toe hij aankwam in Eupen. Met 5 goals in 6 wedstrijden speelde de centrumspits zich meteen in de kijker."

Smail Prevljak (25) heeft de hoogste Opta-score behaald in de maand januari. Niet verwonderlijk. Zowel tegen Anderlecht (2-0) als tegen Cercle Brugge (2-1) maakte hij de doelpunten voor Eupen. In de zege tegen Beerschot (3-1) blonk de Bosniër uit met een doelpunt en een assist.

Komt AA Gent ook Prevljak halen?

Met 6 doelpunten in 4 wedstrijden zette Smail Prevljak de voorbije weken weer een reeks neer. Tegen Anderlecht (2-0) en Cercle Brugge (2-1) maakte hij alle doelpunten voor Eupen. Ook tegen Oostende (1-1) en Beerschot (3-1) vond de 25-jarige aanvaller het doel. In die laatste match deed hij er een assist bovenop.

"Daarmee wekt hij veel interesse op bij andere clubs", weet Christophe Ramjoie. "Van AA Gent bijvoorbeeld. Die club komt graag shoppen in Eupen. Kijk maar naar Castro-Montes, Marreh of Sylla."

Prevljak is opgeleid in de voetbalafdeling van Red Bull en stond onder meer op de loonlijst van Leipzig en Salzburg. "Daar is hij nooit doorgebroken", vertelt Ramjoie. "Ze leenden hem voortdurend uit aan Oostenrijkse clubs."

"Met wat meer snelheid had Prevljak het er wel kunnen maken. Dan had hij niet in Eupen gespeeld, maar elders. Prevljak is een spits die je moet aanspelen."

