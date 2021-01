Teleurgestelde Van Aert: "Heb niet teruggevochten zoals ik dat normaal kan"

Het was een zichtbaar ontgoochelde Wout van Aert die we na afloop van het WK te zien kregen in de Sporza-studio. "Ik ben vooral teleurgesteld in mezelf, omdat ik niet teruggevochten heb zoals ik dat normaal kan. Mijn moreel was niet zoals anders", vertelt Van Aert.

"Ik zat in een gunstige situatie, maar die lekke band kostte veel tijd. Ik denk dat ik er zo'n halve minuut mee verloren heb. Eén keer kwam ik nog heel dicht, maar toen ontplofte ik."

"Ik denk dat je wel gezien hebt in de eerste twee rondes dat ik super was. Maar die leegloper kostte veel krachten. Om een WK te winnen, moet alles meezitten. Na die lekke band brak er mentaal iets en kon ik niet meer door een muur gaan. Dat is niet van mijn gewoonte."