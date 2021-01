Van der Poel vliegt naar 4e wereldtitel, Van Aert (deels) genekt door lekke band

Mathieu van der Poel (26) heeft zich in Oostende voor de 4e keer tot wereldkampioen veldrijden gekroond. Wout van Aert (26) maakte in een WK met twee gezichten kipkap van de rest in de beginfase, maar een lekke band aan het einde van de 3e ronde leidde de ommekeer in. Van der Poel imponeerde in het vervolg van het WK. Het brons was voor Toon Aerts (27).

Van Aert maakt indruk, maar rijdt lek

Op het Noordzeestrand opende Wout van Aert met een sterk staaltje krachtpatserij. Langs de waterlijn smeerde hij Van der Poel meteen 10 meter aan. Toen Van der Poel zich weer in het wiel van Van Aert vastklauwde, waren de twee grote kanonnen vertrokken. Van Aert schoot een ronde verder een nieuwe vuurpijl af in het zand. In zijn poging om het gaatje dicht te fietsen, ging Van der Poel onderuit in de modder. 11 seconden leek plots een riante bonus voor Van Aert. Maar de Nederlander kwam zandkorrel per zandkorrel dichterbij. Toen Van Aert plots lek stond, ging Van der Poel op en over zijn rivaal. Plots was het Van Aert die 11 seconden in het krijt stond. Brute pech.

VIDEO: Van Aert rijdt lek en ziet Van der Poel voorbijvliegen

Dekselse brug is in het nadeel van Van Aert

De strijd opgeven wou Van Aert niet. Hij knabbelde aan zijn achterstand en zag Van der Poel op de steile brug uit zijn klikpedaal schieten. Van Aert naderde tot op 3 seconden. Maar het was op die dekselse brug dat de Belgische kopman telkens extra seconden aan zijn been gelapt kreeg. Bij een kloof van 20 seconden leek het veertje bij Van Aert gebroken. Van der Poel bleef fluks en dartel en toonde geen spatje verval. Zijn 4e regenboogtrui kwam niet meer in gevaar. In de strijd voor de 3e plaats leverde Toon Aerts een tweedstrijd met Pidcock. Die hing lang op 20 tellen van Aerts, maar in de slotfase kwam de Brit plots in de nek van onze landgenoot hijgen. Aerts perste nog een sprintje uit zijn dijen om het brons veilig te stellen. Pidcock eindigde 4e, zandspecialist Sweeck vervolledigde de top 5.

Rituitslag WK veldrijden Rituitslag WK veldrijden naam resultaat 1 Mathieu van der Poel 58'57" 2 Wout van Aert op 37" 3 Toon Aerts 1'24" 4 Thomas Pidcock 1'37" 5 Laurens Sweeck 2'05" 6 Michael Vanthourenhout 2'14" 7 Eli Iserbyt 2'18" 8 Quinten Hermans 2'23" 9 Lars van der Haar 2'41" 10 Joris Nieuwenhuis 3'15" alles weergeven

Pidcock: "Over 5 jaar weet niemand wie 3e of 4e was"

Toon Aerts (3e) : "Ik had een een beetje schrik dat ik te vroeg weggereden was van de tegenstand voor de 3e plaats. Dat kostte me tegen het einde van de cross veel krachten. Pidcock kwam nog aansluiten, maar maakte een foutje in het zand. In de slotronde waren het 2 stervende zwanen tegen elkaar."



"Het is misschien maar voor de 3e plaats, maar ik ben er heel blij mee. Het is mooi om telkens opnieuw met die 2 wereldtoppers op het podium te staan."





: "Ik had een een beetje schrik dat ik te vroeg weggereden was van de tegenstand voor de 3e plaats. Dat kostte me tegen het einde van de cross veel krachten. Pidcock kwam nog aansluiten, maar maakte een foutje in het zand. In de slotronde waren het 2 stervende zwanen tegen elkaar." "Het is misschien maar voor de 3e plaats, maar ik ben er heel blij mee. Het is mooi om telkens opnieuw met die 2 wereldtoppers op het podium te staan." Tom Pidcock (4e): "Ik was vrij sterk. Sommige ronden ging het goed in het zand, soms was het "shit". Ik had het podium kunnen halen en dat is dus een lichte ontgoocheling. Maar over 5 jaar weet niemand nog wie 3e of 4e was."



"Het was een goed en succesvol jaar. Dat geeft me vertrouwen voor het wegseizoen en de volgende winter. Deze jongens zijn 5 jaar ouder. Ik heb nog een paar jaar om te groeien."