Naesen: "Hoop dat Franse wedstrijden gewoon doorgaan"

"We moeten natuurlijk met 2 woorden spreken. De Franse president kondigt binnenkort nieuwe maatregelen aan, dus we zijn nog helemaal niet zeker van een mooie voorbereiding. Ik hoop gewoon dat de Franse koersen doorgaan."

"Het is vooral de intensiteit die belangrijk is voor mij", laat de Belg van AG2R-Citroën weten. "In Bessèges heb ik al 2 keer gereden en daar kan je je ook wel echt uitleven. En waaierrit of aankomst op een kleine helling is steeds vaste kost. Er is dus voor ieder wat wils."

"Net zoals de Ronde van Valencia is de Ster van Bessèges ook een ronde van 5 dagen. Het parcours is net iets minder lastig, maar ik ben al blij dat we nog wedstrijden kunnen rijden."

"De Vlaamse wedstrijden zie ik wel goedkomen"

En wat als de wedstrijden in Frankrijk ook afgelast worden? "Wedstrijden vervangen door trainingen is niet hetzelfde", is Naesen duidelijk.

"Ik weet ook niet of buitenlandse stages een optie zijn, want op dit moment is het moeilijk om rond te reizen. Gewoon thuis blijven trainen is een optie, maar ik heb wel echt wedstrijden nodig om in vorm te geraken."

Voor een schrapping van de Vlaamse klassiekers vreest Naesen niet. "In België zie ik het voorjaar wel goedkomen. We hebben ondertussen bewezen dat we de wedstrijden veilig kunnen organiseren, dus dat zou geen probleem mogen zijn."