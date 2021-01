Uw gids voor het WK veldrijden: starturen, Belgen, favorieten en livestream

Oostende is zaterdag en zondag het epicentrum van het veldrijden. Aan de kust gaan we op zoek naar 4 wereldkampioenen cyclocross. Wanneer moet u zich installeren in de zetel voor de tv-uitzendingen? Wie zijn de favorieten en welke Belgen komen in actie? Lees alles in dit overzicht.

Verken het WK-parcours met Paul Herygers

Kijk en luister op de Sporza-kanalen

zaterdag 30/01 : 13.30u tot 17.10u op Eén en livestream op sporza.be/Sporza-app, Radio 1 vanaf 15u

: 13.30u tot 17.10u op Eén en livestream op sporza.be/Sporza-app, Radio 1 vanaf 15u zondag 31/01 : 13.30u tot 17.15u op Eén en livestream op sporza.be/Sporza-app, Radio 1 vanaf 13u

Zaterdag 30/01, 13.35u: beloften mannen

Bondscoach Sven Vanthourenhout: "Ik verwacht vrij veel van onze Belgen in deze categorie. Er liggen kansen op medailles." "In de eerste plaats denk ik aan Niels Vandeputte. Dit is een parcours op zijn maat, maar ook Toon Vandebosch en Timo Kielich zullen meedoen voor de medailles. Dat zeg ik op basis van hun kwaliteiten en hun leeftijd." "Ik zal dit WK voor hen niet carrièrebepalend noemen, maar het kan wel de opstap naar de hoogste categorie opleveren. Als je hier scoort, dan heb je een opening naar een profcontract. In Oostende wordt hun toekomst dus mee bepaald." "We rijden als Belgen ook in eigen land en daar kijkt iedereen heel hard naar uit. Het geciteerde trio was ook min of meer zeker van een selectie en heeft zich echt goed kunnen voorbereiden." "De topfavoriet is uittredend wereldkampioen Ryan Kamp, al was de Nederlander de voorbije weekends niet altijd de beste belofte. De Belgen hebben zeker stappen gezet. Ze konden met hem concurreren." "Het wordt zaterdag wel aanpassen, want nu rijden de beloften eindelijk nog eens een afzonderlijke wedstrijd. Ze moeten de koers maken en dat is nog niet gebeurd dit seizoen. Het is iets anders dan starten op rij 3, 4 of 5 en zo lang mogelijk proberen te volgen. Nu moet je initiatief nemen."

Belgische selectie Anton Ferdinande Timo Kielich Toon Vandebosch Niels Vandeputte Emiel Verstrynge Joran Wyseure

Zo was het vorig jaar: Ryan Kamp (Ned) wint

Zaterdag 30/01, 15.15u: profs vrouwen

Bondscoach Sven Vanthourenhout: "Sanne Cant heeft echt wel stappen gezet de voorbije weken. We moeten realistisch zijn: ze zal ook zaterdag het hoofd moeten buigen voor de Nederlandse vrouwen, maar ik verwacht een hele goeie Sanne. Ze zal in de buurt van het podium komen: net wel of net niet erop." "Alles zal moeten meezitten voor Sanne, maar ze is gegroeid. Dat hebben we misschien nog niet in de resultaten gezien, maar haar conditie is top en dit zandparcours staat haar zeker aan. Ik geloof in haar." "Het goud? De Nederlandse vlag zal wapperen, maar ik durf me niet uit te spreken over wie bovenaan zal staan." "Ik schat Denise Betsema net iets beter in op het zand, maar vorig weekend was Ceylin Alvarado heel sterk en Lucinda Brand zal haar huid zeer duur verkopen voor een eerste titel. Al schuif ik dus Betsema net naar voren."

Belgische selectie Sanne Cant Alicia Franck Loes Sels Ellen Van Loy Laura Verdonschot Karen Verhestraeten Suzanne Verhoeven

Zo was het vorig jaar: Ceylin Alvarado (Ned) wint

Zondag 31/01, 13.35u: beloften vrouwen

Bondscoach Sven Vanthourenhout: "Ik ben vooral benieuwd naar de verhoudingen en naar waar onze dames staan in deze categorie." "Dit WK maakt deel uit van het leerproces. Waar staan we op het internationale niveau? Marthe Truyen moet in staat zijn om de top 10 te halen, maar je mag eigenlijk niet over plaatsen speculeren. Het is ontdekken waar we staan, voor de deelnemers en voor mezelf." "Ook in deze categorie kan Nederland het volledige podium bezetten. 6 Nederlandse medailles bij de vrouwen: dat is zeker mogelijk." "Afgelopen weekend acteerde Manon Bakker enorm sterk, maar Oranje beschikt ook over onder meer Puck Pieterse en Fem van Empel. Kata Blanka Vas? Een toptalent, maar iets minder in haar sas op dit zandparcours."

Belgische selectie Julie Brouwers Kiona Crabbé Julie De Wilde Jinse Peeters Marthe Truyen Tessa Zwaenepoel

Zo was het vorig jaar: Marion Norbert Riberolle (Fra) wint

Zondag 31/01, 15.15u: profs mannen

Bondscoach Sven Vanthourenhout: "We hebben heel lang zitten wachten op dit WK en het komt er eindelijk aan." "Ja, alles lijkt in de richting van een tweestrijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel te wijzen. Ik denk dat ze allebei nagenoeg hun allerbeste niveau halen." "Ik laat het op mij afkomen, want het zal om details draaien. Ik hoop dat we zullen kunnen genieten en de sterkste crosser mag wereldkampioen worden."

Belgische selectie Toon Aerts Quinten Hermans Eli Iserbyt Tim Merlier Daan Soete Laurens Sweeck Wout van Aert Michael Vanthourenhout Gianni Vermeersch

Zo was het vorig jaar: Mathieu van der Poel (Ned) wint

programma wk oostende beloften (m) zat 13.35u elite (v) zat 15.15u beloften (v) zon 13.35u elite (m) zon 15.15u