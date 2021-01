Opvallende reeksen in JPL: "4e kan 15e worden en andersom"

Wat is dat toch met de Jupiler Pro League dit seizoen? Op Club Brugge na lijkt het wisselvalligheid troef bij de rest van de ploegen. We zien een pak gekke reeksjes: 2 op 24 bij Beerschot, 1 op 30 bij Cercle Brugge, 0 op 12 bij Charleroi, 4 op 24 bij Standard, Genk kon na een 21 op 21 maar 2 van zijn laatste duels winnen. "Door de nivellering kan iedereen van iedereen winnen", bekijken voetbalcommentatoren Eddy Demarez en Floris Geerts het fenomeen.

Wat 22 speeldagen ver Demarez het meeste opvalt, is dat - achter Club Brugge - alles veel dichter bij elkaar ligt dan normaal. "Vroeger wisten ploegen dat ze vochten voor een plaatsje tussen 8 en 15. Nu hebben heel veel ploegen zowel zicht op de 4e plaats, als op de 15e." "Zo staat STVV, dat dramatisch gestart was, na een 15 op 18 op 9 punten van een plaats in Play-off I. Iedereen zet wel eens een reeks neer. Als je 3 keer op een rij wint sta je bovenaan, verlies je 3 keer op een rij, dan beland je onderin." "Door die nivellering kan meer dan ooit iedereen van iedereen winnen", concludeert Demarez.

Corona, geen publiek en breedte van kernen spelen een rol

Maar vanwaar komt dan die nivellering? Demarez en Geerts zien een aantal oorzaken.

"Corona speelt zeker een rol", aldus Geerts. "Soms kan je als coach geconfronteerd worden met een pak onbeschikbare spelers. Of met matchen die uitgesteld worden, ondanks de goeie vorm van dat moment."



Dat er geen publiek is, is ook een factor. Demarez: "Het thuisvoordeel is zo weg, wat zijn rol kan spelen in fiftyfiftymatchen." "Maar ook bijvoorbeeld bij Club Brugge, dat een felle thuisaanhang heeft. Dat verloor dit seizoen al 4 keer, waarvan 3 keer thuis, dat is ongewoon. Met thuispubliek was dat zeker minder." "Anderlecht heeft wel een kleine thuisreputatie opgebouwd, dat is de enige ploeg die thuis nog niet verloor. Geeft het ontbreken van publiek minder druk bij het jonge Anderlecht?" "Anderlecht is dan weer wisselvallig door zijn vele jongeren. Dat zijn een voor een goede spelers, maar de constante in de prestaties ontbreekt nog."

Demarez ziet ook de breedte van de kern een grote impact hebben. "De ploegen met brede kernen kunnen tegenslagen, hetzij door corona, hetzij door blessures/schorsingen, beter opvangen."

"Club Brugge, Genk, Antwerp, OHL en Anderlecht staan niet voor niets in de top 5. Het is logisch dat in januari - met een maand lang wedstrijden om de 3 dagen - de ploegen met de bredere kernen naar boven komen. En Genk profiteert ook van het feit dat het geen Europese belasting had."

"Charleroi en Beerschot zijn uitstekend aan de competitie begonnen, ze stonden op een gegeven moment allebei op de 1e plaats. Maar ze zakken door hun smalle kern nu weg." Geerts: "Ondanks de goeie perceptie pakte Beerschot dit seizoen maar 2 keer 6 op 6. Na een ietwat gelukkige zege bij Oostende op speeldag 1 zaten ze in een flow. Nu staan ze op hun plaats, het spel is navenant."

Beerschot haalde 2 op 24.

"Marktwaarde bekeken presteren Gent en Cercle ondermaats, OHL is uitschieter naar boven"

Demarez neemt er graag eens de marktwaarde van de ploegen bij. "Vaak zijn die een goede indicatie van de plaats waarop een ploeg zou moeten belanden. Enkel de top 2, Club Brugge en Genk, bezetten dezelfde plaats in de competitie als op de marktwaardelijst: 1e en 2e." "Er zijn enkele negatieve uitschieters: Gent heeft qua spelers de 5e marktwaarde, maar is pas 13e. Cercle staat met de 8e waardevolle kern pas 18e en KVM is met een 9e marktwaarde 15e." Natuurlijk werkt die beweging ook in positieve zin. "En daar springt nummer 4 OHL eruit. Ze hebben pas de 10e marktwaarde. KV Oostende doet het ook erg goed: 15e financieel, maar 8e in de stand." Bij Leuven zal met de recente transfers de marktwaarde wel flink stijgen. Zulte Waregem (14e martkwaarde, 9e in JPL), Eupen (16e, 11e) en Kortrijk (18e, 12e) presteren ook duidelijk beter dan je normaal zou mogen verwachten. OHL valt bovenin op. Demarez: "En ik durf te stellen dat OHL een blijver is. Ze hebben het geld uit Thailand en de banden met Leicester, een grote kern en een goeie coach. Wie anders in België kan Siebe Schrijvers halen en een Kroatische international die 15 miljoen waard is? De anderen zullen er de handen vol aan hebben om ze uit Play-off I te houden. Mistens Play-off II lijkt zelfs een zekerheid." "Anderlecht doet ook wel transfers, maar daar hangt toch wat meer onzekerheid rond. Wat kan Diaby nog? Bij OHL komt er kwaliteit binnen." "Dat het zo snel kan wisselen en dat ploegen zo veel kunnen fluctueren, houdt het natuurlijk wel lekker spannend", vinden Demarez en Geerts in koor. "Het blijft erom spannen tot het einde, zowel bovenaan als onderin."