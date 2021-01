Tsjechische voetbalbond: "Ronaldo heeft record van Bican nog niet verbroken"

Josef Bican, een Tsjechische spits die furore maakte van 1931 tot 1955, zou volgens sommige statistieken tijdens die periode 759 keer gescoord hebben. De teller van Cristiano Ronaldo staat sinds woensdag op 760, maar de Tsjechische voetbalbond meldt donderdag dat Bican nog vaker raak trof.

"Het historie- en statistiekencomité van de Tsjechische voetbalbond heeft alle doelpunten van de legendarische Josef Bican geteld en verklaart dat hij 821 keer gescoord heeft in officiële wedstrijden", klinkt het.

"Het gaat om wedstrijden in de 1e en 2e klasse, nationale bekerwedstrijden, de Centraal-Europese beker en om matchen bij de nationale ploeg. Dit is een ernstige telling, we hebben alle mogelijke statistieken geraadpleegd. 821 is de meest accurate telling."

Toch weer werk voor de boeg voor Cristiano Ronaldo dus. De Portugees zal nog 62 keer moeten scoren om ook die discussie achter zich te laten. Of laat Pelé dan ook nog eens van zich horen?