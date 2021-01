Novak Djokovic reageert: "Ondankbaar en egoïstisch: dat beeld klopt niet"

Djokovic zit zelf in quarantaine in Adelaide, waar de omstandigheden een pak gunstiger zijn.

De klaagzang van de spelers over de omstandigheden van hun quarantaine is voer voor discussies en ergernissen, onderling en bij de lokale bevolking. In een lange brief op Twitter richt Novak Djokovic zich nu tot "Australië" om klare wijn te schenken over zijn rol.

De situatie in Melbourne is overal al breed uitgesmeerd. Deelnemers aan de Australian Open moeten er een quarantaine van 14 dagen uitzweten, maar voor ruim 70 spelers zijn de regels nog verstrengd nadat ze het vliegtuig hadden gedeeld met besmette personen.

"Ik heb mijn privileges op de harde manier verdiend en net daarom is het zeer lastig om de andere kant op te kijken, omdat ik weet hoeveel elk gebaar betekende toen ik zelf nog klein en betekenisloos was."

"We voelen ons vereerd"

Novak Djokovic benadrukt nog eens hoe hij suggesties heeft gedaan aan de organisatie over de quarantainebeperkingen in Melbourne en de nummer 1 geeft ook aan dat hij zelf gevraagd had om in Melbourne (en dus niet in Adelaide) in isolatie te gaan, maar dat werd geweigerd.

Djokovic bedankt de organisatoren en bevolking dat ze het risico nemen om het evenement toch te organiseren. "We voelen ons vereerd en zullen de regels zo goed mogelijk volgen."

"We hopen evenwel dat we klaar zullen zijn voor de fysieke en mentale beproevingen die op ons wachten als het toernooi begint."

"In de media is deze discussie geëscaleerd en is de indruk ontstaan dat spelers, onder wie ik, ondankbaar, zwak en egoïstisch zijn door hun onbehagen tijdens de quarantaine. Dat betreur ik, want ik weet hoeveel spelers dankbaar zijn."

"We zijn naar hier gekomen om te spelen. Het is niet makkelijk om niet te kunnen trainen voor dit toernooi. Niemand heeft de quarantaine van 14 dagen in vraag gesteld, wat er ook wordt beweerd", besluit Djokovic, die aftelt naar zijn eerste matchen op het terrein.