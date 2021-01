14 dagen quarantaine voor Australian Open: wat zijn de fysieke en mentale gevolgen?

"Onderzoek leert ons dat actieve en gezonde mensen na twee weken gips of brace al 20 tot 30 procent spiermassa verliezen. Het kan dan 6 tot 8 weken duren voor je weer op je oorspronkelijke niveau zit."

"Als ze gewoon op hun bed liggen, dan verliezen ze 5 tot 10 procent van hun spiermassa of misschien zelfs meer. Dat is zelfs een conservatieve schatting."

"Dat kan heel nefast zijn", schat sportdokter Ruud Van Thienen de fysieke consequenties van zo'n 14-daagse quarantaine in. "Het hangt natuurlijk af van wat de sporters doen tijdens die periode."

Het draaiboek voor de Australian Open is niet van de poes. Deelnemers werden ingevlogen en moesten na hun aankomst enkele dagen in quarantaine. Daarna mogen ze slechts een handvol uren per dag hun hotelkamer verlaten om te trainen en te eten.

"Wie weet is er zelfs een witte raaf"

Hoe oogt de correcte aanpak dan wel? Dokter Van Thienen: "Genoeg eiwitten opnemen, op de juiste momenten eten en high intensity training doen."

"Dan heb je in principe geen probleem. Reken op 2,5 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht en een combinatie van kracht- en uithoudingsoefeningen."

"Dat zal niet voldoende zijn om je conditie te verbeteren, maar een status quo is in dit geval al heel mooi."

Spierafbraak vermijden is dus cruciaal. "Na enkele uren slapen begint dat al, weliswaar minuscuul. 's Ochtends is de balans dan negatief, na het sporten of het ontbijten draai je dat om."

"Op korte termijn is dit niet gevaarlijk voor blessures", geeft de dokter nog mee. "De tennissers zullen voor deze quarantaine hard getraind hebben. En wie weet zit er straks zelfs een witte raaf tussen die voordien te veel getraind had en voor wie deze quarantaine dus welkom is."