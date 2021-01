Valerio Piva: "Ik mis de persoon en de atleet Greg Van Avermaet"

"Nooit sprake dat ik zou meegaan met Greg naar AG2R"

Valerio Piva zal vanaf dit seizoen in de ploegauto van Intermarché-Wanty-Gobert plaatsnemen.

"Toen bekend raakte dat Wanty de licentie zou overkopen van CCC, heeft de ploegbaas van Wanty me gevraagd om de overstap te maken", vertelt Piva, jarenlang ploegleider van Greg Van Avermaet bij BMC en CCC.

"Er is nooit sprake geweest dat ik met Greg naar AG2R zou meegaan. Ik begrijp dat wel, zo'n ploeg heeft al zijn vaste groep met ploegleiders."

"Voor een ploegmaat of verzorger is het gemakkelijker om mee te verhuizen met de kopman. Ploegleiders volgen, zeker in deze tijden, nooit hun kopman naar een nieuwe ploeg."

"Ik mis natuurlijk de persoon en de atleet Greg Van Avermaet, want ik heb altijd een goede relatie met hem gehad. Ik blijf in contact met Greg en ik hoop dat er nog mooie jaren aankomen voor hem."