Kompany: "Straal ik uit dat ik verzuurd ben? Integendeel, denk ik"

Anderlecht blijft na een 0 op 6 ter plaatse trappelen, zowel tegen OHL als Eupen schoot het - andermaal - zichzelf in de voet. Deze week volgt een belangrijk duel tegen Charleroi. "Efficiëntie wordt enorm belangrijk in die match, we moeten niet naïef zijn", vertelde coach Kompany vooraf op zijn persconferentie.

De eerste vragen die Kompany kreeg op zijn persconferentie gingen niet over de match tegen Charleroi, maar over zijn uitspraken over de arbitrage in ons land. "Ik had nog niet geklaagd over een scheidsrechter, tot vrijdag. En ik viseerde de ref ook niet persoonlijk, maar als voetbalfan had ik gewoon iets te zeggen." "Onze competitie is klaar om de stap te zetten naar sneller en intenser spel, net zoals in andere landen. Het is ook belangrijk dat onze jonge talenten zo opgeleid kunnen worden als ze de stap naar het buitenland willen zetten. Bij de beloften gaat het op training 2000 per uur. Ik vraag dus dat de scheidsrechters daar ook eens mee over nadenken." "Ik bedoel dat constructief. Je moet nadenken over het voetbal dat je wil brengen, over het product. Scheidsrechter zijn is een lastig beroep, dat weet ik. Zeker in België want hier wordt veel geklaagd."

Ik blijf wie ik ben: een eeuwig gemotiveerde man. Dat zal niet veranderen tot aan mijn dood.

De Anderlecht-watcher van HLN vroeg of Kompany niet verzuurd dreigde te worden, zoals enkele van zijn voorgangers bij paars-wit. “Dat klopt niet. Straal ik dat uit dat ik verzuurd ben? Integendeel toch, denk ik." "Tijdens de match heb ik emoties, maar na elke wedstrijd kan ik op een correcte en vrij normale manier omgaan met mensen. Ik ben de trainer die misschien al het meest heeft meegemaakt dit seizoen. Ik heb al veel over mezelf geleerd en ben des te meer overtuigd dat het wel in orde komt." "Ik geef geen blijk van het calimerosyndroom, dat kan je niet zeggen over mij. Ik ben al sinds mijn 6e bij Anderlecht dus ik was voorbereid op hoe het hier gaat. Ik blijf wie ik ben: een eeuwig gemotiveerde man. Dat zal niet veranderen tot aan mijn dood."

"Werken elke dag aan efficiëntie, maar er is geen magische formule"

De voorbije matchen versierde Anderlecht wel kansen, maar de afwerking bleek moeilijk. "Het is onmogelijk om hetzelfde aantal kansen te creëren tegen Charleroi", was Kompany meteen duidelijk. "In een match tegen Charleroi heb je altijd een bepaalde dosis efficiëntie nodig. Dat weet elke analist." "Hun grote sterkte is organisatie. We gaan niets veranderen aan onze instelling en onze intensiteit, maar we moeten niet naïef zijn. Als we niet efficiënt zijn, wordt het moeilijk." "Sinds de match tegen Zulte Waregem creëren we veel en geven we weinig weg. We hebben de jongste ploeg van de competitie dus er is nog veel marge. Maar er zijn bepaalde kleine dingen die we kunnen veranderen om efficiënter te worden. We werken daar elke dag aan, maar er is geen magische formule."

Ik probeer de jongens vertrouwen te geven, ze moeten geloven dat elke match de match van de doorbraak zal zijn