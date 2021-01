Referee Department over sneeuwvelden: "Wij steunen de beslissing van onze refs"

Het Referee Department van de voetbalbond laat nu uitschijnen dat ze weinig reden hebben om te klagen. "De prioriteit van elke scheidsrechter die moet beslissen of een match gespeeld kan worden, is de veiligheid van de spelers."

In topcompetities in heel Europa werden veel wedstrijden in vergelijkbare of slechtere omstandigheden gespeeld.

"De scheidsrechter houdt dus geen rekening met de wedstrijdplanning (lees: de kalender), tenzij in internationale competities, wanneer het herschikken van wedstrijden problematisch kan zijn."

"De scheidsrechters in de wedstrijden van gisteren hadden de veiligheid van de spelers voorop en volgden de juiste procedures om te bepalen of het veilig was voor beide teams."

"Het Referee Department steunt hun beslissingen en merkt op dat in topcompetities in heel Europa veel wedstrijden in vergelijkbare (of slechtere) omstandigheden gespeeld werden."