Standard en KV Mechelen verdelen de koek na wedstrijd zonder doelpunten

KV Mechelen is net als KAA Gent voorlopig een garantie op goals in deze Europe Play-offs. Het zijn de enige twee ploegen die in elke wedstrijd minstens één keer scoorden. KV Mechelen trof in totaal al 9 keer raak in 4 wedstrijden, maar incasseerde daarin ook 10 tegengoals. Bij Standard is het 7 gemaakte goals tegenover 11 tegengoals.