Roeselare wint in het hol van de Maaseikse leeuw en komt op 1 zege van een nieuwe titel

Roeselare heeft de titelfinale tegen Maaseik helemaal in zijn voordeel doen kantelen. Na de 0-3-zege in Limburg kan Roeselare het donderdag in eigen huis afmaken, voor een vierde landstitel op een rij.

Maaseik had als winnaar van de reguliere competitie het thuisvoordeel in de titelfinale en moest dus gewoon al zijn thuismatchen winnen om kampioen te worden.



Aan de andere kant was de opdracht voor Roeselare duidelijk: minstens één keer op het veld van de rivalen zegevieren. Dat was in de eerste match niet gelukt, maar dankzij een sublieme Seppe Rotty zag het er in match 3 een stuk beter uit.



Bij Maaseik bleven ze te veel fouten maken om de voet naast die van Roeselare te kunnen zetten. Speerpunt Jolan Cox was duidelijk niet topfit en dat liet zich voelen. Met een smash van Verhanneman kwam Roeselare op 0-2.

In wat uiteindelijk de slotset zou zijn, kon Maaseik een stuk langer aanklampen. Roeselare sloeg op het einde wel een kloof, maar net dan verwerkte libero Dennis Deroey, die tot dan toe heel erg sterk had geacteerd, twee opslagen wat minder.



Maaseik dacht weer over te kunnen nemen, tot de bal bij matchpunt op het blok van Pieter Coolman belandde: 0-3 voor Roeselare.



Donderdag krijgen de West-Vlamingen de kans om Maaseik op Schiervelde helemaal uit te tellen en een 15e landstitel, de 4e op een rij, binnen te halen.