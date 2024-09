Met dank aan magistrale penaltysave: Atalanta doet Arsenal pijn in ware zenuwslag, maar vergeet te scoren

Bibberen en beven in Bergamo. Voor een wedstrijd zonder doelpunten, was de hoogspanning tussen Atalanta en Arsenal negentig minuten voelbaar. Zowel basisspeler Charles De Ketelaere als invaller Leandro Trossard konden niets forceren in de zenuwslag en openen hun Champions League-campagne zo elk met een billijk puntje.

"Tegen Atalanta spelen is als een bezoek aan de tandarts."



Het zijn inmiddels bekende woorden van Pep Guardiola die ook zijn protegé, Mikel Arteta, vanavond aan den lijve moest ondervinden in Bergamo.



Hoewel Arsenal - met Leandro Trossard op de bank - domineerde en onder meer Charles De Ketelaere vaak vruchteloos achter het leer liet hollen, waren de kansen eerder schaars. Dat Gasperini een geboren meester-tacticus is, liet hij vandaag op het hoogste niveau nog maar eens zien met een zoveelste schaakpartij.



Geen enkele keer schoot Atalanta op doel in de eerste helft - enkel De Ketelaere mikte een schietkans hoog over, maar zelf kwam de thuisploeg ook nooit echt in gevaar. Sterker nog: in het slot kroop Arsenal zelfs achteruit.



Een lesje in discipline die net na de rust loon naar werken leek te krijgen. Na een licht contact ging Éderson genadeloos neer in de grote recthoek: strafschop.

Een koud kunstje voor diepe spits Retegui? Neen, zowel zijn elfmeter zelf als de daaropvolgende rebound werd op magistrale wijze van de lijn gehaald door stuntman David Raya.