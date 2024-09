De tijdritmetamorfose van Lotte Kopecky: van "vind ik niet leuk" naar een kloon en het WK-podium?

vr 20 september 2024 06:12

Dat ons land bij de mannen een bloeiende tijdritnatie is, weten we al enkele jaren. Maar plots zal ook het WK tijdrijden bij de vrouwen zondag met extra aandacht gevolgd worden nu Lotte Kopecky ook in dat onderdeel uitblinkt. Waar komt die nieuwe liefde plots vandaan? Een inkijk in het rijpingsproces met een hoger doel.

Het ene jaar is het andere niet, het ene EK is het andere niet.



Flashback naar 20 september 2023. Lotte Kopecky staat niet geheel zonder ambitie aan de start van het EK tijdrijden in Drenthe. "Ik heb niet zoveel ervaring in het tijdrijden, maar ik ben wel gemotiveerd. Het is een kans om te kijken waar ik internationaal sta in deze discipline", blikt ze vooruit. Kopecky eindigt in Nederland 5e op 49 seconden van Europees kampioene Marlen Reusser. Haar reactie spreekt boekdelen. "Het was de langste tijdrit die ik al gereden heb en ik weet weer wat ik er niet leuk aan vind", grijnst ze na 29,8 kilometer in Emmen.

Net geen jaar later, op 11 september, staat Kopecky te blinken in Hasselt met de Europese sterrentrui. De liefde voor het vak tegen de klok was na het vorige EK verrassend genoeg niet bekoeld, integendeel. Uiteraard zitten voor eigen volk enkele factoren mee zoals de afwezigheid van Reusser, de wisselvallige vorm van concurrenten als Ellen van Dijk en het beperkte Europese speelveld, maar Kopecky bewijst nog maar eens hoeveel ze in haar mars heeft. "Ze is een complete ronderenster aan het worden", steken onze commentatoren de loftrompet af. Zegt Kopecky zelf: "Ik ben blij met de sprongen die ik blijf maken. Ik hoop dat ik die lijn kan blijven doortrekken. Ik ben er zelf soms nog verbaasd over."

Kansen in het rondewerk

Nochtans mag haar EK-goud voor zichzelf en voor de buitenwereld geen complete verrassing heten. Op haar 28e is Kopecky wellicht de beste eendagsrenster ter wereld, maar onze landgenote weet zelf nog niet tot waar de hemel reikt. Zeker het rondewerk is nog terra incognita. In de Tour de France Femmes van 2023 verbaasde Kopecky vriend en vijand door 2e te eindigen na ploeggenote Demi Vollering. Die positie bevroor ze met een 3e plaats in de afsluitende individuele tijdrit in Pau (22,6 kilometer). Geen toevalstreffer, zo zou snel blijken in de Simac Ladies Tour, al won Kopecky daar op dag 3 een tijdrit van "slechts" 7 kilometer. Maar met haar grote motor en ijzersterk hoofd kan Kopecky haar eigen grenzen nog altijd verleggen. 2024 had dan ook meerdere doelen en plannen in petto. De klassiekers als wereldkampioene, uiteraard. Maar er was ook de propvolle agenda in Parijs, een puzzel die ze nog wat complexer maakte door stiekem haar ogen ook te projecteren op de tijdrit in Parijs. Kopecky is het jongste anderhalf jaar namelijk meer en meer gaan beseffen dat ze ook in het rondewerk kan oogsten. "Maar als ik wil meedoen voor de knikkers in rittenkoersen, dan moet mijn tijdrit op punt staan", vertelde ze voor aanvang van de Europese tijdrit in Hasselt nog over haar "ontdekkingsreis". Het is Kopecky ten voeten uit: als ze zich ergens in vastbijt, dan laat ze niet los.

Lotte Kopecky in actie tijdens het jongste EK.

Met 3D-kloon naar Silverstone

Met Parijs 2024 in het verschiet sprongen Belgian Cycling en het BOIC mee op de hogesnelheidstrein. Met Remco Evenepoel en Wout van Aert had men uiteraard goud in handen voor de tijdrit bij de mannen, maar Kopecky had zelf een zaadje bij de wielerbond geplant. Ook de wielerfederatie moet echter als een goede huisvader waken over de begroting, zeker in een peperduur olympisch jaar. De investeringen die voor de Belgische mannen werden gebudgetteerd, moesten ook voor Kopecky rendabel zijn. Kopecky was zelf de aanstoker van het plan en zocht contact op met Belgian Cycling. Beide partijen ondertekenden als het ware een stilzwijgend pact: Kopecky zou meer tijd vrijmaken voor tijdrittrainingen, de wielerbond voegde in samenwerking met het BOIC de daad bij het woord. In een tijdrit spreken eerst en vooral de benen, maar ook het kopje en zeker het lichaam in zijn geheel. Aerodynamica is een van de belangrijkste sleutels tot succes en een supersonisch wielerpak - met Bioracer als nationale partner - is een must. De believers spaarden kosten noch moeite: net als voor de mannelijke kanjers werd er voor Kopecky een dummy ontwikkeld, een paspop als tweelingzus. Kostprijs? Zo'n 15.000 euro, becijferde Het Nieuwsblad in gesprek met Belgian Cycling. Met die kopie in kunststof kun je alle tijdrovende testen uitvoeren zonder dat je de atleet in kwestie hoeft te belasten. Waarop Belgian Cycling naar Silverstone trok, waar de windtunnel tot de crème de la crème ter wereld behoort en je Formule 1 op 2 wielen krijgt.

De 3D-print van Van Aert, Evenepoel en Kopecky.

Amusement in Parijs

Het materiaal staat op punt, Kopecky ziet hoe haar keuzes en investeringen renderen. Ze maakt de aansluiting bij de subtop en ook de entourage is helemaal mee in het verhaal. Met een sleutelrol voor Arne Wallays. Na haar Europese titel bedankte Kopecky zelf uitdrukkelijk de trainingscoördinator die haar pacing plannen opstelt. "De grootste stap was eigenlijk beginnen met focussen op het werk tegen de klok", zegt Wallays zelf over de progressie die Kopecky boekt. "Dat is gebeurd na de tijdrit in de Tour vorig jaar, waar ze 3e eindigde. Van daaruit is de ambitie richting de Spelen gegroeid en zijn we beginnen te testen in de winter." "Lotte is een allround renster. Vanuit die optiek heeft ze natuurlijk aanleg voor het tijdrijden, maar het is niet dat ze een typische tijdrijdster is. De stappen die ze zet, zijn eerder klein."

De concurrentie is op het WK groter dan op het EK, maar het parcours is ook totaal anders. Er moet in Zwitserland wat geklommen worden en dat speelt in het voordeel van Lotte. bondscoach Ludwig Willems