Julie Vanloo en Washington grijpen voor recordpubliek naast play-offticket, maar kloppen wel Caitlin Clark

Ondertussen hoopten de Mystics dat New York zijn plicht vervulde tegen Atlanta, maar de leider gaf niet thuis. Atlanta won vlot en grijpt zo het laatste play-offticket in de WNBA. Washington en Vanloo vallen als negende in de stand zo net uit de boot.

Vanloo kan wel terugblikken op een uitstekend eerste seizoen in de WNBA. Onze landgenote, vrijdag goed voor 3 assists en 1 rebound, kwam dit seizoen tot gemiddeld 7,5 punten, 1,6 rebounds en 4,4 assists.



Als rookie is Vanloo twaalfde in de ranking van meeste assists per wedstrijd en zestiende in de ranking van meeste driepunters per wedstrijd. Met die statistieken maakt ze een goede kans om in het All Rookie-team te belanden naast vedetten als Caitlin Clark en Angel Reese.