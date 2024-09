Het venijn zit in de staart voor Leipzig: Gimenez schenkt Atletico op de valreep de volle buit

Atletico heeft in zijn eerste Champions League-duel niet zonder de moeite de 3 punten in Madrid gehouden. Verdediger Gimezez buffelde in de slotminuut het beslissende doelpunt binnen tegen Leipzig.

Leipzig bekampte Atletico met de Belgen Openda en Vermeeren in de basis en maakte een vliegende start in Madrid. Al na amper 4 minuten zette Sesko de 0-1 op het bord na een snelle omschakeling.

Net voor het halfuur hing de onvermijdelijke Griezmann de bordjes weer gelijk. De Fransman nam een flankvoorzet in één tijd op de slof en liet Leipzig-doelman Gulacsi kansloos.

Na een tweede helft van minder allooi leek een puntendeling in de maak, maar dat was buiten Jose Maria Gimenez gerekend. In de slotminuut kopte de Uruguayaan zijn team alsnog naar de zege. Axel Witsel mocht nog invallen in de extra tijd.