Monaco klopt tienkoppig Barcelona, Atletico gaat met buzzerbeater over Leipzig: herbeleef hier de CL-avond

do 19 september 2024 23:01

De laatste Champions League-avond van deze week zit erop. Feyenoord ging in de vroege match thuis ten onder tegen een supermachtig Leverkusen. Om 21u kwamen Belgen aan zet, maar geen van hen pakten de drie punten. Barcelona beleefde met een rode kaart na tien minuten een avond om snel te vergeten, landgenoten Atletico Madrid ging in het absolute slot over Leipzig.

UEFA Champions League

AS Monaco einde 2 - 1 FC Barcelona

George Ilenikhena die scoort en beslissend is tegen Barcelona in de Champions League: waar hebben we dat nog gezien? Barça lijkt de voormalige Antwerp-spits wel te liggen, want ook met Monaco mocht Ilenikhena vieren tegen de Catalanen, die in het Prinsdom al snel met zijn tienen vielen. Met een mannetje meer hield de thuisploeg de 3 punten in Monaco.

UEFA Champions League

Atlético Madrid einde 2 - 1 RB Leipzig

Het venijn zat in de staart voor Leipzig en heette donderdagavond Jose Maria Gimenez. Lang leek Atletico-Leipzig af te stevenen op een puntendeling, tot de verdediger in de slotminuut de 1-1 in doel buffelde. Bij de bezoekers konden Loïs Openda en Arthur Vermeeren hun stempel niet drukken, Axel Witsel viel in bij de thuisploeg.

UEFA Champions League

Feyenoord einde 0 - 4 Bayer 04 Leverkusen

Het is geen gedroomde CL-start voor Feyenoord geworden. In de eigen Kuip was Bayer Leverkusen een paar maten te sterk. Voor rust stond de eindstand al op het bord. Wingbacks Grimaldo en Frimpong waren ongrijpbaar voor de Nederlanders, Wirtz deed bij zijn CL-debuut twee keer de netten trillen.

UEFA Champions League

Rode Ster Belgrado einde 1 - 2 Benfica

Geen punten voor Rode Ster Belgrado ondanks een spannende slotfase tegen Benfica. De Portugezen kwamen in de eerste helft al bij al makkelijk op voorsprong dankzij Akturkoglu en een prachtige vrije trap van Kokcu. Benfica was beter, maar dankzij een aansluitingstreffer van Milson moest het nog tien minuten bibberen voor de overwinning.

UEFA Champions League

Atalanta einde 0 - 0 Arsenal

Bibberen en beven in Bergamo. Voor een wedstrijd zonder doelpunten, was de hoogspanning tussen Atalanta en Arsenal negentig minuten voelbaar. Zowel basisspeler Charles De Ketelaere als invaller Leandro Trossard konden niets forceren in de zenuwslag en openen hun Champions League-campagne zo elk met een billijk puntje: 0-0.

UEFA Champions League

Stade Brest einde 2 - 1 Sturm Graz

Brest heeft zijn debuut op het kampioenenbal niet gemist. Voor de Franse club was het zelfs de allereerste Europese match in de geschiedenis en dat werd er meteen een om nooit te vergeten, met een 2-1-zege. Bij de bezoekers was het een avond in mineur voor Dimitri Lavalée: de Belg liep in de tweede helft tegen zijn tweede gele kaart aan.